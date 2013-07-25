Харківщина: у річці потонув автомобіль, шукають загиблих

Сьогодні о 1.00 біля урочища Фігуровка Чугуївського району Харківської області водій Daewoo Lanos, перетинаючи міст через Сіверський Донець, не впорався з керуванням і з’їхав у річку.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, автомобіль затонув. Одна людина врятувалась самостійно та, викликавши допомогу, повідомила, що в салоні перебувають ще троє людей.

Проводяться водолазні роботи з пошуку автомобіля, для підйому з води, та встановлення кількості загиблих. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.