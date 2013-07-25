Харківщина: у річці потонув автомобіль, шукають загиблих
09:35, 25 липня 2013Новини регіонів
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Одна людина врятувалася
Сьогодні о 1.00 біля урочища Фігуровка Чугуївського району Харківської області водій Daewoo Lanos, перетинаючи міст через Сіверський Донець, не впорався з керуванням і з’їхав у річку.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, автомобіль затонув. Одна людина врятувалась самостійно та, викликавши допомогу, повідомила, що в салоні перебувають ще троє людей.
Проводяться водолазні роботи з пошуку автомобіля, для підйому з води, та встановлення кількості загиблих. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.
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