За день в Алушті врятовано 7 росіян, яких віднесло у море

У Криму в морі біля курортного селища Орджонікідзе було виявлено тіло жителя російського Волгограда, який, ймовірно, потонув.

Як повідомила прес-служба кримського управління ДСНС, відпочиваючі на дикому пляжі люди відмітили тіло увечері 24 липня за 20 метрів від берега і витягнули загиблого з води. Чоловікові 52 роки. Точну причину смерті встановить судмедексперт.

Згідно з повідомленням прес-служби, цього ж дня в Алушті водолази-рятувальники повернули на берег семеро відпочивальників з Росії: 35-річну жінку і 17-річну дівчину, а також 28-річну жінку і 4 дітей (хлопчиків 3 і 5 років і дівчаток 7 і 13 років), яких понесло в море на надувному матраці і катамарані на 1 км і 600 м відповідно. Допомога медиків врятованим не знадобилася.