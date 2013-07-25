У Житомирі засуджено наркоділків

У Житомирі засуджено чотирьох чоловік, які у складі організованої групи займалися незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням і збутом синтетичних психотропних речовин – амфетаміну та метамфетаміну.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-групи СБУ України у Житомирській області Ірина Мартинюк, житомиряни виготовляли і збували синтетичні наркотики, замовляючи і купуючи необхідні реактиви і компоненти через мережу Інтернет та на складах медпрепаратів. Нарколабораторію облаштували у квартирі багатоповерхівки, котра належала батькові одного із наркоділків.

Один із учасників групи - 28-річний наркозалежний - закуповував інгредієнти та забезпечував приміщення для лабораторії, його 22-річний спільник виготовляв наркотик. Ще двоє 27-річних учасників групи, один з яких раніше вже відбував покарання за незаконний обіг наркотиків, підшукували «клієнтів» та продавали їм готову продукцію.

За даними правоохоронців, зловмисники виготовляли та збували місцевим наркозалежним жителям майже 100 грамів синтетичного наркотику на місяць або близько півтисячі доз по 250 гривень кожна. Частину прибутків вони вкладали у подальший розвиток «бізнесу», залишок – розподіляли між собою.

У лютому 2012 року співробітники СБУ спільно з міліцією затримали одного із наркоділків у квартирі житомирської багатоповерхівки, де розташовувалася підпільна лабораторія. В помешканні співробітники СБУ виявили і вилучили понад два десятки пакетиків готового наркотику, компоненти та лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин. У ході розслідування кримінальної справи правоохоронці отримали докази причетності до вчинення злочину і трьох його спільників.

Вироком Богунського районного суду організатора нарколабораторії визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотиків), ч.2 ст.311 (незаконне виробництво наркотиків, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах), ч.2 ст.313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.2 ст.317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Двох його спільників за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 та ч.2 ст.311 КК України, засуджено до 6 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна і до 5 років обмеження волі, відповідно.

Ще одному посібнику за незаконний збут психотропної речовини (ч.2 ст.307 КК України) суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області 5 липня цього року вирок щодо засуджених залишено без змін. Засуджені апеляцію не подавали, минулого тижня вирок вступив у силу.