З авта, що потонув у річці, дістали тіла трьох підлітків

В урочищі Фігуровка під Чугуєвом Харківської області з автомобіля Daewoo Lanos, який сьогодні, 25 липня, потонув у річці Сіверський Донець, дістали тіла трьох підлітків.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник відділу профілактичної роботи Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області Олег Никоненко.

«Автомобіль дістали з води, в ньому виявлені тіла водія 1993 року народження та двох дівчат 1994 та 1997 років народження», - сказав він.

За його даними, в момент ДТП в автомобілі перебувала ще одна дівчина 1995 року народження. Їй вдалося врятуватися. «Під час цієї події одній із них, 1995 року народження, не знаю як, але вдалося вискочити з цього автомобіля. Вона повідомила про цю подію», - зазначив Никоненко.

Він зауважив, що автомобіль лежав на дні річки перевернутий, колесами догори.

У Головному управлінні ДСНС України в Харківській області УНІАН повідомили, що автомобіль знаходився на глибині 5 метрів. Daewoo Lanos з тілами загиблих за допомогою тросів та двох евакуаторів підняли на поверхню. Загиблі - мешканці Чугуєва.

За фактом події ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, близько 1:00 в урочищі Фігуровка під Чугуєвом Харківської області в річку Сіверський Донець упав автомобіль Daewoo Lanos.

Водій легкового автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по лісовій дорозі, перетинаючи дерев’яний міст через річку Сіверський Донець, не впорався з керуванням і з’їхав у річку. Автомобіль затонув. Одна людина врятувалась самостійно та, викликавши допомогу, повідомила, що в салоні перебувають ще троє людей.