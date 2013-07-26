Черкащина: автобус з’їхав у кювет - постраждало 11 осіб

У Черкаській області в Маньківському районі сьогодні о 13 годині з’їхав у кювет рейсовий автобус із пасажирами, який їхав за маршрутом «Черкаси-Христинівка». Внаслідок ДТП постраждало 11 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, рейсовий автобус «Рута-20» з’їхав у кювет у Маньківському районі поблизу села Поташ. Водієві вдалось запобігти перекиданню автобуса. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 11 осіб, водій та 10 пасажирів. Усі пасажири були терміново госпіталізовані до медичних закладів. Водій від госпіталізації відмовився. Наразі, 3 пасажири перебувають у тяжкому стані, 7 осіб з травмами середньої та легкої тяжкості (серед них 1 дитина).

За попередньою інформацією причиною аварії стала технічна несправність транспортного засобу.

На місці працюють співробітники ДАІ.