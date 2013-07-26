У Кривому Розі двоє робітників впали з висоти 70 метрів
10:20, 26 липня 2013Новини регіонів
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Під час ремонту димової труби
У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на території ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» загинули двоє робітників, впавши з висоти 70 метрів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора, 25 липня, о 12.10 під час ремонту димової труби ковальського цеху.
«Через обрушення площадки середнього ярусу з висоти 70 м впали 2 робітника (ТОВ «Еверест») та загинули на місці події», - йдеться в повідомленні.
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