У Києві торгують копіями паспортів

У столиці з`явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.

Як сьогодні пишуть «Вести», копії усіх сторінок одного паспорта продають за 2–4 долари, ну а якщо покупець готовий придбати велику партію, віддадуть і по півтора долари.

Торговців копіями паспортів виявили в соцмережі «ВКонтакте» і на численних форумах. «Продам скіни (копії) українських паспортів - Київ та інші регіони, до деяких є пенсійні, ідентифікаційні коди, також є паси (паспорти на сленгу - Авт.) громадян Євросоюзу, 2–4 дол. за штуку. Оптовикам знижки — до 1,5 дол. за один», - пише продавець Євген. І таких, як він, тут десятки.

Є і попит: «Куплю велику партію незасвічених паспортів. Потрібні нові особи» або «Потрібні копії паспортів українок від 23 до 30 років».

Мета купівлі чужих даних у всіх різна - деякі навіть спокійно пишуть про це у соцмережі. «Я особисто купую для реєстрації на міжнародному ігровому сайті - граю в покер. Щоб на грі гарненько заробити, треба мати своїх підставних гравців, але кожного з них реєструють тільки за паспортом. Інакше система не пропустить гравця. Хтось використовує копії для інших інтернет-ігор, відкриття електронних гаманців тощо, а хтось - з шахрайською метою. Але я таких сам не бачив», - пише покупець копій Андрій.

Замовники паспортів, наприклад, дівчат певного віку, зізнаються, що документи потрібні для сайтів знайомств. «Все безпечно. Ми реєструємо за реальними паспортами дівчат, а переписуються за них інші. Ми на листуваннях заробляємо», - зізнається покупець Дана.

Але є й більш небезпечні схеми. «У мене брав один чоловік копії паспортів для того, щоб оформити людей на роботу. У нього у відділі реально працює дві люди, а за штатом потрібно сім осіб. Так от за пустушок, я так розумію, він гроші собі у кишеню кладе. Чув, що деякі свої фірми на копії чужих документів прихитряються реєструвати, а потім людям доводиться бігати по судах і доводити, що не його фірма, і він взагалі тут ні при чому. Є і ті, хто на ці документи бере кредити», - написав виданню продавець Євген.

На запитання, звідки беруть копії, він і його колеги відповідали неохоче. «Ну, хтось з обмінниками валют співробітничає, хтось бази даних зламує, інші варіанти. Насправді це дуже просто, тому і ціни такі низькі - від 1,5 до 4 дол.», - говорить Євген.

Банкіри і юристи називають пункти обміну валют головними постачальниками копій документів. «Найголовніший постачальник персональної інформації - це кіоски з обміну валют. У них немає можливості захищати персональні дані і вони не несуть відповідальності, як співробітники банків. Останнім часом дійсно почастішали випадки, коли споживчі кредити беруться пачками на чужий паспорт. А люди потім мають доводити, що гроші брали не вони, замовляючи графологічну експертизу. Добре, якщо їм вдасться довести, що їх копію паспорта просто вкрали, але ж виходить не завжди. Крім того, почастішали випадки, коли підприємства реєструються на копію паспорта. До людини приходять потім з податкової і вимагають відшкодувати мільйонні борги», - говорить радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

У банках також нарікають і на копіру вальні центри. «Там ймовірний витік, і контролю ніякого», - сказав нам топ-менеджер одного з великих банків.

За словами правозахисника Едуарда Багірова, можливі витоки і з самих банків, від колекторів і навіть операторів мобільного зв`язку (вони вимагають копії документів при оформленні контракту).

vesti.ua