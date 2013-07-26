Житомирщина: 10-річна дівчинка постраждала від укусу гадюки

У четвер, 25 липня, у Житомирській області гадюка вкусила десятирічну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, подія трапилася в лісі біля села Андріївка Олевського району Житомирської області.

Дитина збирала разом зі своїми батьками чорниці та, не помітивши змію, отримала від неї укус.

Батьки одразу відвезли дівчинку до Олевської центральної районної лікарні, де медики надали їй необхідну медичну допомогу.

Зараз дівчинка знаходиться в лікарні, лікарям вдалося ліквідувати загрозу її життю.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у північних районах Житомирщини - Олевському, Овруцькому та інших - почастішали випадки, коли гадюки кусають людей. Як правило, це трапляється влітку з тими, хто збирає ягоди чи гриби і випадково не помічає плазунів.