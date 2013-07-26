У Києві сталася пожежа в 16-типоверхівці

Сьогодні вранці у Києві сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку по вул. Олійника, 17.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, пожежа спалахнула на балконі квартири на 11-му поверсі. Вогонь перекинувся на два верхніх поверхи, пошкодивши зовнішню сторону будівлі. Завдяки оперативному гасінню пожежі полум’я не встигло охопити сусідні квартири.

З верхніх поверхів було евакуйовано 5 мешканців, 78-річну жінку госпіталізовано.

Пожежу було ліквідовано о 9.48. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.