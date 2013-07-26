На Чернігівщині легковик затонув у річці

На Чернігівщині легковий автомобіль затонув у річці, внаслідок чого загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, вранці 26 липня до Сосницького райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в селі Спаське автомобіль "ВАЗ 2112" з’їхав у Десну з водієм та двома пасажирами.

Попередньо встановлено, що о 4.30 водій автомобіля ВАЗ, мешканець смт. Сосниця, 1986 року народження, рухаючись по ґрунтовій дорозі в сторону р. Десна, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб упав з кручі, перекинувся кілька разів і затонув у річці. Водій та двоє пасажирів, чоловік і жінка – мешканці Київської області, 1983 та 1982 року народження, загинули на місці події.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Розпочато досудове розслідування, яке взято на контроль прокуратурою області.