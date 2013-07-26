Двоє жителів Донеччини незаконно продали 350 л ртуті

Двоє жителів Донецької області незаконно продали третій особі майже 350 літрів ртуті металевої.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За словами старшого прокурора відділу ГПУ Віталія Драги, за матеріалами досудового розслідування затверджено обвинувальний акт стосовно трьох осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321 та ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України.

«Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років», - зазначив прокурор і додав, що ртуть вилучено з незаконного обігу.