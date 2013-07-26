На Харківщині біля колії вилучено 200 боєприпасів
...часів війни
Сапери Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури вилучили майже 200 боєприпасів за кілька метрів від залізничної колії станції Безпалівка на Харківщині.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.
За словами командира групи мінерів майора В’ячеслава Цудзевича, серед небезпечних знахідок: артилерійські снаряди, авіабомби та міни, зона ураження яких при вибуху сягає понад півкілометра.
«Команда саперів працювала в польових умовах понад добу – оперативно та делікатно, аби вибухівка не зашкодила життю мешканців селища та пасажирів потягів», - зазначив він.
Загалом, за даними прес-служби, з початку року сапери Держспецтрансслужби знайшли та знищили на Харківщині майже 800 вибухонебезпечних предметів часів війни, які знаходилися поблизу залізниці.