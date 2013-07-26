В Одесі керівник підприємства незаконно продав санаторій

16:23, 26 липня 2013
Новини регіонів
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Перевищення службових повноважень

В Одесі керівник підприємства з виробництва цукру незаконно продав санаторій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратурою Суворовського району Одеси минулого тижня внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Згідно з повідомленням, прокуратура району перевірила законність відчуження майна закритим акціонерним товариством, а саме санаторію-профілакторію по вул. Дача Ковалевського. Встановлено, що керівник підприємства без узгодження з Фондом держмайна уклав договір купівлі-продажу і реалізував нерухоме майно санаторію площею майже 3 тис. кв. метрів зацікавленим особам.

За попередньою оцінкою, своїми діями службовець завдав державі збитку на 200 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Суворовського райвідділу міліції Одеси.

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