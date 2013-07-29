У Харкові судитимуть адвоката, який продавав наркотики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Дмитра Кавуна.

За його словами, інформація про протиправну діяльність 39-річного чоловіка з’явилася у правоохоронців у травні. Після цього була проведена низка слідчих дій. Під час оперативної закупівлі підозрюваний двічі збув наркотичний засіб канабіс. Окрім того, він надав покупцеві для вживання наркотиків власне помешкання та спеціальний прилад.

Під час обшуку у будинку адвоката вилучили 92 кущі рослин конопель загальною масою близько 3 кг та близько 26 г канабісу.

Адвокатові оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів), ч. 2 ст. 310 (незаконний посів чи вирощування конопель) та ч. 1 і 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, а також надання приміщення з цією метою) КК України.

Досудове слідство закінчено. Триває ознайомлення підозрюваного з матеріалами кримінального провадження.