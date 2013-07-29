Львівщина: знеструмлено 8 населених пунктів

У Львівській області внаслідок сильних грозових дощів через пошкодження повітряних ліній електропередач та спрацювання автоматичних систем захисту без електропостачання залишилися мешканці 8 населених пунктів у двох районах області.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, на даний час без електропостачання перебувають жителі 4 сіл у Мостиському районі (3 - повністю та 1 - частково), а також мешканці 4 населених пунктів у Стрийському районі (2 – повністю та 2 - частково).

29 липня аварійно-відновлювальні бригади ПАТ «Львівобленерго» розпочали роботи з відновлення електропостачання.