Львівщина: знеструмлено 8 населених пунктів
10:34, 29 липня 2013Новини регіонів
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Через потужні грозові дощі
У Львівській області внаслідок сильних грозових дощів через пошкодження повітряних ліній електропередач та спрацювання автоматичних систем захисту без електропостачання залишилися мешканці 8 населених пунктів у двох районах області.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, на даний час без електропостачання перебувають жителі 4 сіл у Мостиському районі (3 - повністю та 1 - частково), а також мешканці 4 населених пунктів у Стрийському районі (2 – повністю та 2 - частково).
29 липня аварійно-відновлювальні бригади ПАТ «Львівобленерго» розпочали роботи з відновлення електропостачання.
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