У Миколаєві відкрився парк екстремального відпочинку

У Миколаєві в парку Перемоги відкрився парк естремального відпочинку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор проекту Антон Ніколаєвич, ідея парку екстремального відпочинку в Миколаєві виникла після проведення протягом декількох років фестивалю екстремального туризму, який відбувався за містом і не міг бути доступним для більшості городян. Два роки тому молодіжний муніципалітет м. Миколаєва та молодіжна організація, якою керує Ніколаєвич, взяла участь у конкурсі грантів і отримала на втілення своєї ідеї 30 тис грн.

Хлопці самі розчистили узбережжі річки в парку Перемоги, вивезли дві вантажівки сміття і зайнялися створенням місця для активного відпочинку, додавши до гранту і власні кошти.

Cпортивно-розважальний комплекс включає в себе туристичні етапи на висоті 8 метрів, підвісні мости, повітряні щаблі й сходи, мотузкові павутини і ліани, а також скеледром, поле для джоллі-джамперів (у майбутньому його планують використовувати для ранкового фітнесу, вечірньої йоги або сальси у вихідні дні), лучний і арбалетний тири, де також можна постріляти з духової рушниці або покидати ножі. У парку можна взяти напрокат велосипед і каяк. Працюватимуть безкоштовні дитячі секції за спортивними напрямками, майданчики для настільного тенісу, бадмінтону, літній кінотеатр, стаціонарна сцена для виступу музикантів.

Розваги у парку будуть платними.