На Львівщині - спалах менінгіту

За даними щоденного моніторингу спостерігається ускладнення епідситуації із захворюваності на ентеровірусну інфекцію, зокрема, на серозні менінгіти у Львівській області. З початку місяця станом на 25 липня зареєстровано 29 випадків серозних менінгітів, з них у дітей до 17 років – 13 випадків.

Як повідомляє головне управління Держсанепідслужби у Львівській області, відмічається суттєвий підйом захворюваності у Буському районі Львівської області, де зареєстровано 18 випадків серозних менінгітів, з них у дітей – 5.

Ентеровірусна інфекція характеризується різноманітністю клінічних форм. Клінічно ентеровірусна інфекція проявляється катаральними проявами (можливі серозні виділення з носа), кашлем, підвищенням температури тіла, гіперемією слизових оболонок, болем у животі, проносом іноді з домішками слизу.

Серозний менінгіт проявляється підвищенням температури тіла до 39 градусів, різким головним болем, почервонінням обличчя, можливий дрібний висип, який швидко зникає, запамороченням, нудотою, багаторазовим блюванням, ригідністю м’язів потилиці, симптомами Брудзінського, Керніга. Іноді можуть спостерігатись марення, судоми.

Джерелом інфекції можуть бути як хворі люди, так і вірусоносії. Механізм передачі – фекально-оральний, тобто через брудні руки, забруднені предмети побуту, вода, продукти харчування та повітряно-краплинний.

Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації з ентеровірусних інфекцій, серозного менінгіту у закладах з постійним перебуванням людей необхідно посилити дотримання протиепідемічного режиму.

З профілактичною метою необхідно:

· дотримуватись правил особистої гігієни, а саме часте миття рук, заміна постелі, рушників;

· проводити часте вологе прибирання та провітрювання приміщень;

· купатись виключно у відведених для цього місцях, при купанні уникати можливості потрапляння води у рот;

· вживати лише свіжі продукти харчування, ретельно вимиті фрукти та овочі, перед вживанням фрукти та овочі обробляти гарячою водою;

· вживати кип’ячену або бутильовану воду.

· При виникненні симптомів захворювання треба негайно звертатись до лікувальної установи.