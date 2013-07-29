На Херсонщині підробляли лікарські засоби

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які за попередньою змовою виготовляли та збували лікарські засоби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, досудовим розслідуванням встановлено, що троє жителів Херсона виробляли і зберігали фальсифікат для збуту в різні регіони держави. Загалом, правоохоронці вилучили підроблений препарат на суму майже 350 тис. грн.

Процесуальним керівником затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, який направлений для розгляду до Бериславського районного суду Херсонської області.

Який саме препарат підробляли шахраї не повідомляється.