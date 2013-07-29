На Херсонщині підробляли лікарські засоби

11:46, 29 липня 2013
Новини регіонів
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Які саме не повідомляють

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які за попередньою змовою виготовляли та збували лікарські засоби.
 
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, досудовим розслідуванням встановлено, що троє жителів Херсона виробляли і зберігали фальсифікат для збуту в різні регіони держави. Загалом, правоохоронці вилучили підроблений препарат на суму майже 350 тис. грн.
 
Процесуальним керівником затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, який направлений для розгляду до Бериславського районного суду Херсонської області.
 
Який саме препарат підробляли шахраї не повідомляється.
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