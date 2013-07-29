У Києві дітям-сиротам повернуто житло

Суд задовольнив позов прокуратури Солом’янського району столиці щодо визнання за трьома дітьми-сиротами права власності на частину квартири по вул. Василенка у Києві, що належала їхній померлій матері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва, встановлено, що з 2000 року у квартирі по вул. Василенка мешкало троє дітей з батьками та бабусею.

Після того як у 2005 році суд позбавив батьківських прав мати і батька, двох малолітніх дівчат направили до дитячого будинку, а хлопчика – до спеціальної школи-інтернату.

У 2009 році матір неповнолітніх діток померла, а батька через рік засудили до довічного ув’язнення.

У ході прокурорської перевірки стало відомо, що за життя мати дітей не розпорядилася належним їй майном. Бабуся ж у свою чергу взагалі відмовилася звертатися з цих питань до будь-яких установ та своїми діями створювала перешкоди для оформлення за онуками права власності на житло.

Зважаючи на грубе порушення прав дітей-сиріт, прокуратура Солом’янського району Києва звернулася до суду з позовом про визнання за ними права власності на частину майна їхньої померлої матері.

Солом’янський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі.