На Миколаївщині відвідувачі ресторану отруїлися їжею

26 липня до інфекційного відділення Миколаївської обласної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт та сальмонельоз госпіталізовано семеро осіб, які вживали продукти харчування в бістро “Маріо”.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7:00 27 липня госпіталізовані залишаються у стані середньої тяжкості.

СЕС в осередку захворювання проводить комплекс протиепідемічних заходів.

Подія перебуває на контролі Управління ДСНС України у Миколаївській області.