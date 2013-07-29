На Миколаївщині відвідувачі ресторану отруїлися їжею

12:05, 29 липня 2013
Новини регіонів
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Семеро - у лікарні

26 липня до інфекційного відділення Миколаївської обласної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт та сальмонельоз госпіталізовано семеро осіб, які вживали продукти харчування в бістро “Маріо”.
 
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7:00 27 липня госпіталізовані залишаються у стані середньої тяжкості.
 
СЕС в осередку захворювання проводить комплекс протиепідемічних заходів.
 
Подія перебуває на контролі Управління ДСНС України у Миколаївській області.
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