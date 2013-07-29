На Миколаївщині відвідувачі ресторану отруїлися їжею
12:05, 29 липня 2013Новини регіонів
1
Семеро - у лікарні
26 липня до інфекційного відділення Миколаївської обласної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт та сальмонельоз госпіталізовано семеро осіб, які вживали продукти харчування в бістро “Маріо”.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7:00 27 липня госпіталізовані залишаються у стані середньої тяжкості.
СЕС в осередку захворювання проводить комплекс протиепідемічних заходів.
Подія перебуває на контролі Управління ДСНС України у Миколаївській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter