Люди і шершні - небезпечне сусідство

Працівники Головного управління ДСНС України в Рівненській знешкодили гніздо шершнів, які оселилися в зрізаному стовбурі дерева на подвір’ї приватного будинку у селі Шпанів, Рівненського району.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, власник помешкання пояснив, що шершні гніздо звили понад рік тому і загрожували його сім’ї. Усі спроби самотужки впоратися з непроханими гостями бажаних результатів не дали.

Вітак, господар будинку звернувся до рятувальників. Працівники ДСНС відреагували на прохання чоловіка з розумінням. Вдягнувши спеціальний захисний костюм та озброївшись спецбалоном з хімічною речовиною, рятувальники за лічені хвилини вирішили цю проблему.