У Києві лікарі «швидкої» отримають кишенькові сирени

Незабаром столичних лікарів швидкої забезпечать відеореєстраторами та індивідуальними кишеньковими сиренами. Усі ці нововведення дозволять убезпечити медиків під час виїздів на виклики. Про це під час брифінгу, присвяченому реформуванню системи екстреної медичної допомоги, заявив головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги Анатолій Вершигора, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Він також зазначив, що у рамках Національного проекту «Вчасна допомога» передбачається декілька каналів зв’язку, у тому числі для забезпечення захисту персоналу бригад екстреної медичної допомоги.

У Департаменті охорони здоров’я інформують, що світова статистика свідчить: професійна діяльність працівників медичних установ, особливо у сфері надання невідкладної допомоги, входить до переліку професій найбільш високого ризику, пов’язаного з насильницькими нападами на робочому місці. А за ступенем небезпеки перебуває на одному рівні з роботою працівників правоохоронних органів, рятувальниками і таксистами. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», працівник системи екстреної медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, під час виконання службових обов’язків має право на захист від протиправного посягання на своє життя і здоров’я.

Специфіка роботи працівників бригад екстреної медичної допомоги є такою, що іноді їм доводиться контактувати з психічно хворими пацієнтами та іншими людьми, які не усвідомлюють свої дії.

Задля убезпечення медиків розпочато роботу зі створення бази пацієнтів, які є потенційно небезпечними. Так, у столиці вже відбулася міжвідомча нарада Головного управління МВС та Департаменту охорони здоров’я, де фахівці обговорювали алгоритм спільних дій під час виникнення позаштатних ситуацій, на кшталт нападу на лікарів. Крім того, столичні медики та міліціонери домовилися про обмін базами даних про об’єкти та квартири, відвідання яких є потенційно небезпечним.

«Сьогодні співробітники «швидких» Києва у своєму арсеналі самозахисту вже мають «тривожні кнопки» у автомобілях. Вони миттєво передають сигнал у диспетчерську, а диспетчер скеровує за адресою перебування бригади наряд міліції», – зауважив Вершигора.