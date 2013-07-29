На Житомирщині у стічній канаві втопилося немовля

У місті Олевськ Житомирської області у канаві зі стічними водами втопився однорічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, "25 липня у місті Олевськ внаслідок утоплення у стічній канаві загинув хлопчик, 2012 року народження».

За даними правоохоронців , хлопчик грався і випадково впав у яму з нечистотами.

Співробітник Сектору громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук зазначила, що «25 липня увечері в Олевський райвідділ міліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що у реанімаційному відділенні помер хлопчик, 2012 року народження".

"Дитину доставили у лікарню у цей же день без свідомості. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції, яка встановила, що хлопчик під час гри на вулиці впав у каналізаційну яму зі стічними водами. Батьки витягнули дитину з ями ще живим і доставили його у лікарню. Проте, врятувати малюка не вдалося. Він помер від асфіксії стічними водами», - уточнила Номерчук.

Інформація про дану подію була внесена до журналу єдиного обліку.

Розслідуванням цього випадку наразі займаються органи прокуратури області, оскільки трагедія сталася з малолітньою дитиною. Працівники прокуратури з’ясовують, чи є у цій трагедії провина батьків дитини та чи нестимуть вони відповідальність перед законом за недогляд.