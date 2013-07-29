14-річного хлопчика травмував електрострум високовольтної лінії
15:27, 29 липня 2013Новини регіонів
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Стан - вкрай тяжкий
У Запорізькій області 14-річний хлопчик потрапив до реанімації після удару електрострумом високовольтної лінії.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС України в Запорізькій області, нещасний випадок стався в м. Мелітополь напередодні - 28 липня увечері.
«28 липня о 19.15 надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії в районі вул. Лінійна дитина забралася на товарний вагон, що стояв у відстійнику, торкнулася головою високовольтної лінії і була травмована електрострумом», - повідомили в ДСНС.
З електротравмами й опіками голови 2-3 ступеня 14-річного хлопчика госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні.
Медики кваліфікують його стан як украй тяжкий.
За фактом події проводиться перевірка.
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