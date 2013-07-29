14-річного хлопчика травмував електрострум високовольтної лінії

У Запорізькій області 14-річний хлопчик потрапив до реанімації після удару електрострумом високовольтної лінії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС України в Запорізькій області, нещасний випадок стався в м. Мелітополь напередодні - 28 липня увечері.

«28 липня о 19.15 надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії в районі вул. Лінійна дитина забралася на товарний вагон, що стояв у відстійнику, торкнулася головою високовольтної лінії і була травмована електрострумом», - повідомили в ДСНС.

З електротравмами й опіками голови 2-3 ступеня 14-річного хлопчика госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні.

Медики кваліфікують його стан як украй тяжкий.

За фактом події проводиться перевірка.