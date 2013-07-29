23-річний хлопець організував домашню нарколабораторію

У райцентрі Славута, що на Хмельниччині, працівники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків у квартирі 23-річного місцевого жителя виявили домашню нарколабораторію - близько 25 кг нарковмісних рослин, хімічні речовини та пристрої для виготовлення наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, наркотичні рослини та різноманітні пристрої для виробництва наркотиків хлопець зберігав у шафі для одягу.

У міліції нагадали, що рік тому підозрюваний уже притягувався до кримінальної відповідності за вчинення крадіжки і наразі перебував на іспитовому терміні з відстрочкою покарання.

Факт правопорушення внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, зберігання наркотичних засобів).

Досудове розслідування триває.