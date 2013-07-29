На Рівненщині значний дефіцит антирабічної вакцини

У Рівненській області за підсумками шести місяців 2013-го року зафіксовано 18 випадків покусів людей тваринами, які захворіли на сказ, що вдвічі перевищує минулорічний показник.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомив кореспонденту УНІАН головний спеціаліст епідеміологічного відділу головного управління Держсанепідемслужби в Рівненській області Ілля Філіпченко. Постраждалим призначено лікування антирабічною вакциною.

У цілому санепідеміологи Рівненщини замовили на цей рік 2,5 тисячі доз вакцин проти сказу. Отримали, за словами Філіпченка - 100. Проблема дефіциту на даний час вирішується за рахунок придбання сиворотки за рахунок місцевого бюджету.

Найгостріше питання стоїть в обласному центрі. Як прокоментував ситуацію кореспонденту УНІАН завідуючий міським травмпунктом В’ячеслав Наумчук, якщо завтра за допомогою звернеться людина вагою 80 кілограмів, яку покусала скажена собака, то для вакцинації доведеться витрати весь наявний запас.

В основному, за даними медиків Рівненщини, люди страждають від укусів собак. За перше півріччя в обласному центрі було зафіксовано 413 таких випадків. Переважна більшість з них, як каже Наумчук, - покусані бездомними тваринами. А це означає, що в більшості випадків неможливо визначити стан здоров’я собаки. Відтак жертві призначають лікування антирабічною вакциною, якої вже завтра може не стати.