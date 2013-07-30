Львівщина: чиновник щомісяця вимагав хабаря у матері 10 дітей

Співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками прокуратури затримали голову селищної ради, який вимагав та одержував щомісячну сплату неправомірної вигоди від багатодітної жінки за безперешкодну видачу довідки про склад сім’ї, необхідної для отримання державної матеріальної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 29 липня правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання ним від місцевої мешканки чергової тисячі гривень. Таку суму він щомісяця отримував з початку 2013 року від жінки, на утриманні якої перебуває десятеро неповнолітніх дітей.

За матеріалами СБУ органами прокуратури розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.