У Донецьку під час отримання хабара затримано санітарного лікаря
09:00, 30 липня 2013Новини регіонів
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Вимагав $2 тисячі
У Донецьку під час отримання хабара затримано міжрайонного санітарного лікаря.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, встановлено, що санлікар вимагав у підприємця 2 тис. доларів за видачу санітарних паспортів на вантажні автомобілі, необхідні для здійснення перевезення продуктів харчування на території України.
Передача грошей відбувалася в автомобілі санітарного лікаря, де його і було затримано співробітниками правоохоронних органів.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ухвалення пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою). Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Донецька.
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