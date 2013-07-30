На Львівщині змія укусила 6-річну дівчинку
10:18, 30 липня 2013Новини регіонів
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Стан – середньої важкості
На Львівщині вчора від укусу змії постраждала дівчинка 2007 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 28 липня до реанімаційного відділення Сколівської ЦРЛ з діагнозом «укус змією лівої гомілки» поступила 6-річна жителька села Либохора Сколівського району.
За даними медиків, стан потерпілої дитини – середньої важкості.
За даними головного управління ДСНС у Львівській області, з початку липня у Львівській області це вже п’ятий випадок коли від укусів змій постраждали люди. Четверо осіб постраждало від укусів змій саме у Сколівському районі області, 1 чоловік - у Яворівському районі.
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