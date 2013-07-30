12-річний хлопець врізався на водному скутері у бетонну стіну

У Тернополі на міському озері учора важко травмувався 12-річний хлопець, який на водному скутері врізався в бетонну стіну берега.

Як повідомили кореспонденту в обласній дитячій лікарні, зараз дитина перебуває в реанімації.

У хлопчика зафіксовано відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, закритий перелом верхньої третини передпліччя.

За попередніми даними, під час катання на скутері потерпілий не впорався з керуванням та на швидкості зіткнувся з бетонною стіною берега.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, даний факт внесений в Єдиний реєстр, відкрито провадження за ст. 276 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил експлуатації водного транспорту).

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. При цьому батько дитини відмовився від дачі показів.