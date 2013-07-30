Тернопільщина: малі діти отруїлись ліками, які знайшли на пустирі

12:02, 30 липня 2013
Новини регіонів
0

У лікарні - з гострим отруєнням

На Тернопільщині троє малолітніх дітей отруїлись невідомими медикаментами.

 
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Заліщицькій центральній районній лікарні, малолітні мешканці села Ангелівка, гуляючи, знайшли на пустирі банку з-під фізрозчину, повністю наповнену пігулками. Прийнявши їх за цукерки, діти з’їли усі таблетки невідомого походження, після чого їх почало нудити.
 
Швидка, яку викликали батьки, доставила 5-річну дівчинку, а також двох хлопців 3-річного та 5-річного віку в Заліщицьку районну лікарню. У дітей встановлено гостре ентеральне отруєння невідомою речовиною, яка супроводжувалось брадикардією – зменшенням частоти серцевих ударів.
 
Зараз діти перебувають у реанімації в стані середньої тяжкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter