Львівських лікарів перевірить прокуратура

Прокуратурою міста Львова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення працівниками однієї з лікарень міста кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 140 КК України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова.

Як зазначається у повідомленні, «вказане провадження відкрито на підставі звернення громадянки, на думку якої, медики не провели належного її обстеження після народження дитини та виписали з лікарні. У подальшому така недбалість призвела до тяжких наслідків для здоров’я жінки – оперативного втручання та ішемічного інсульту».

Розслідування у цьому провадженні здійснюється Личаківським райвідділом міліції.