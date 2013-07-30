Львівських лікарів перевірить прокуратура
14:19, 30 липня 2013Новини регіонів
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Недбалість призвела до тяжких наслідків
Прокуратурою міста Львова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення працівниками однієї з лікарень міста кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 140 КК України.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова.
Як зазначається у повідомленні, «вказане провадження відкрито на підставі звернення громадянки, на думку якої, медики не провели належного її обстеження після народження дитини та виписали з лікарні. У подальшому така недбалість призвела до тяжких наслідків для здоров’я жінки – оперативного втручання та ішемічного інсульту».
Розслідування у цьому провадженні здійснюється Личаківським райвідділом міліції.
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