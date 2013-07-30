У Житомирі СЕС закрила пляжі

У вівторок, 30 липня, санепідемстанція закрила два житомирські пляжі «Дорослий» і «Дитячий» в районі Гідропарку по вулиці Черняховского, оскільки вміст кишкових паличок у воді перевищує норму.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу санітарного нагляду Житомирського міськрайонного управління головного управління Держсанепідслужби в Житомирській області Лариса Зембицька.

За її словами, СЕС видала припис начальнику управління комунального господарства міської ради Житомира та директору КП «Парк культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна» про тимчасову заборону функціонування пляжів.

"Ми повісили скрізь таблички, повідомили людям, що купатися у воді тимчасово не можна",- сказала Зембіцька.

Купатися на пляжах СЕС заборонила після того, як провела детальне дослідження води у річці Тетерів на вміст кишкових паличок.

«Вчора, 29 липня, ми отримали результати санітарно-мікробіологічних досліджень якості річкової води і вже сьогодні функціонування пляжів заборонено. Справа в тому, що індекс лактозопозитивних кишкових паличок у воді перевищує норму: індекс ЛКП - 24 тис. при нормі 5 тис.», - уточнила Зембицька.

Також відомство вимагає від влади провести заходи для поліпшення якості річкової води в місцях відпочинку житомирян.

«Завтра-післязавтра ми будемо повторно відбирати воду для досліджень, і за їх результатами буде вирішено, чи можна знову купатися на пляжах», - сказала Зембицька.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, наразі на вказаних пляжах багатолюдно і, всупереч забороні, сотні відпочиваючих купаються в річці Тетерів.