Найстарша породілля України жебракує на вулиці

У Чернігові Валентина Підвербна, яка народила доньку у 65-років і є найстаршою породіллю країни, жебракує з дитиною, прохаючи гроші у водіїв.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таку інформацію з фото сьогодні розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook депутат Чернігівської міської ради Олег Мороз.

"Тільки що бачив нашу знамениту землячку – матір-бабусю. По машинах у водіїв просила гроші", - написав він.

Водночас у Чернігівському центрі соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді пояснили УНІАН, що Підвербна майже одразу після народження дитини відмовилася від соціального супроводу і у подальшому за допомогою не зверталася.

"Наші послуги добровільні. Разом із районною службою у справах дітей щомісяця відвідуємо матір, але жодного разу двері соціальним працівникам вона не відчинила", - сказали у центрі.

Також додали, що впливати на ситуацію інших важелів не мають. У дитсадок дитина не ходить, мати її виховує самостійно.

Як повідомляв УНІАН, чернігівка Валентина Підвербна у 65 років 22 лютого 2011 року народила дитину, ставши найстаршою породіллю країни. Дитина народилася у результаті штучного запліднення, на оплату якого чернігівська пенсіонерка збирала кошти майже 7 років. Дівчинка народилася здоровою. Але одразу її мати почала конфліктувати із лікарями, не дозволяючи оглядати дитину. Пізніше Підвербна неодноразово спростовувала інформацію про відставання дівчинки у розвитку і прохала журналістів дати їм спокій. Деякий час жінка отримувала допомогу від благодійників, зокрема, з Росії.

