У Чернівцях хірурги врятували 2-річну дівчинку, яка проковтнула батарейку

Фахівці хірургічного відділення Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні врятували мешканку одного із районних центрів Буковини - 2-річну дівчинку, яка проковтнула батарейку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За словами завідувача відділення хірургії Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні Євгена Микитинського, “дворічна дівчинка потрапила до нас із підозрою на гострий апендицит. Жодних ознак стороннього предмета в шлунково-кишковому тракті у неї не було. Оскільки дитина цього віку ще не зовсім добре диференціює біль, її залишили у лікарні для спостереження”.

Коли підозра на апендицит не підтвердилася, лікарі припустили наявність стороннього предмета у стравоході. Правильність діагнозу підтвердили результати рентгеноскопії. Що це саме батарейка, медики зрозуміли, аж коли її вилучили. Хімічний елемент живлення мав очевидний процес руйнації і характерний для цього зеленуватий колір. Лікарі зазначають, що, враховуючи агресивний склад батарейки, просто щастя, що дитина відбулася лише незначним некрозом стравоходу. Наразі стан дитини нормальний. Пошкодження стравоходу вдалося нівелювати і дівчинку виписали додому.

Та якби батьки не звернулися вчасно, наслідки могли бути фатальними. Через фізіологічну будову стравоходу кругла батарейка, розміром з монету номіналом 25 копійок, не пройшла б до шлунка. Тому цілком могла спричинити роз’їдання тканин стравоходу та аорти, каже лікар-хірург відділення хірургії Чернівецької міської дитячої лікарні, лікуючий лікар постраждалої Дмитро Боднарук.

Отож медики закликали батьків бути уважними, адже лише протягом минулого тижня в Чернівецькій області двічі рятували дітей, які ковтали хімічні джерела живлення.

*** 19 липня сайт ТСН повідомив, що на Луганщині маленька дівчинка померла, оскільки лікарі не змогли знайти в стравоході дитини батарейку. За півтори доби після виписки зі стаціонару Троїцького медичного об`єднання дитина померла від кровотечі, повідомляє ТСН. Під час експертизи в її стравоході знайшли літієву батарейку. Батьки переконані - медики могли урятувати дитину, якби провели належну діагностику.

Джерело: http://tsn.ua/ukrayina/na-luganschini-malenka-divchinka-pomerla-strashnoyu-smertyu-cherez-bayduzhist-likariv-302967.html