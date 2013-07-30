У Луцьку через сильну зливу паралізовано рух транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.00 в Луцьку розпочалась сильна гроза, подекуди град. Район ЗАГСУ, вулиці Ветеранів, Конякіна, Карпенка-Карого, проспекту Соборності та інші вщент заповнені водою.

На цих вулицях практично паралізовано рух легкового транспорту, маршрутні таксі стоять обабіч доріг. На деяких ділянках зірвано люки, вода фонтаном б’є на вулиці. Дощ продовжує йти.

Як повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради, міський голова Микола Романюк провів оперативну нараду, на якій йшлося про дії комунальних служб під час надзвичайної ситуації. Про доручення та план реагування комунальників обіцяють повідомити пізніше.

МНСники попереджали, що сьогодні в другій половині дня та у ніч на 31 липня у Західних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями сильні зливи, град та вітер зі шквалами 17-22 м/с, в окремих пунктах – шквали 25-28 м/с, крупний град.

