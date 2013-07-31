У хлопця, якого вдарило струмом, - 92% опіків тіла
09:08, 31 липня 2013Новини регіонів
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Потерпілим - 21-23 роки
Троє робітників, які сьогодні постраждали від удару електричним струмом в центрі столиці, зараз перебувають в лікарні. Один із них знаходиться у дуже важкому стані.
Як передає ТСН, 21-річний хлопець отримав 92% опіків тіла. Зараз він підключений до штучної вентиляції легенів.
Двоє інших робітників отримали 10% та 2% опіків. Всі вони достатньо молоді хлопці – 21-23 роки.
Як розповіли рятувальники, хлопців вдарило струмом у 10 тисяч вольт.
Як повідомляв УНІАН, вчора в Києві під час заміни кабелів лінії електричної мережі троє працівників отримали опіки струмом. Нещасний випадок стався на вул. Терещенківська, 26.
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