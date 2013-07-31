У хлопця, якого вдарило струмом, - 92% опіків тіла

Троє робітників, які сьогодні постраждали від удару електричним струмом в центрі столиці, зараз перебувають в лікарні. Один із них знаходиться у дуже важкому стані.

Як передає ТСН , 21-річний хлопець отримав 92% опіків тіла. Зараз він підключений до штучної вентиляції легенів.

Двоє інших робітників отримали 10% та 2% опіків. Всі вони достатньо молоді хлопці – 21-23 роки.

Як розповіли рятувальники, хлопців вдарило струмом у 10 тисяч вольт.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Києві під час заміни кабелів лінії електричної мережі троє працівників отримали опіки струмом. Нещасний випадок стався на вул. Терещенківська, 26.