На Волині та Прикарпатті знеструмлено 44 населених пунктів

В Україні в ніч з 30 на 31 липня внаслідок дощу та поривів вітру, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 44 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися 29 н.п. у Волинській та 15 - в Івано-Франківській областях.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Також учора в Луцьку в другій половині дня внаслідок сильного дощу та поривів вітру були підтоплені та перекриті поваленими деревами деякі вулиці, по яким тимчасово призупинявся рух громадського та приватного транспорту, підтоплені підвали житлових будинків, території другої міської та обласної дитячої лікарень.

Жертв та постраждалих немає.

Станом на 7 год. 31 липня проїзд по вулицям міста забезпечено. Вода з підвальних приміщень будинків та територій лікарень відведена, йдеться в повідомленні.

До робіт залучались пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС у Волинській області (20 од. техніки та 80 чол. особового складу) та бригади комунальних служб міста.