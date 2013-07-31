27-річний чоловік у реанімації після укусу змії

30 липня до реанімаційного відділення Турківської центральної районної лікарні госпіталізовано 27-річного жителя села Шандровець Турківського району Львівщини з діагнозом «укус змії».

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.

Стан потерпілого — середньої тяжкості.

Як зазначається в повідомленні, з початку липня це вже сьомий зафіксований випадок коли від укусів змій постраждали люди на Львівщині.