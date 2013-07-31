27-річний чоловік у реанімації після укусу змії
12:55, 31 липня 2013Новини регіонів
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Вже сьомий випадок на Львівщині
30 липня до реанімаційного відділення Турківської центральної районної лікарні госпіталізовано 27-річного жителя села Шандровець Турківського району Львівщини з діагнозом «укус змії».
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.
Стан потерпілого — середньої тяжкості.
Як зазначається в повідомленні, з початку липня це вже сьомий зафіксований випадок коли від укусів змій постраждали люди на Львівщині.
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