У жителів Миколаєва, які поїли у «Маріо», - сальмонельоз

Експертиза підтвердила захворювання на сальмонельоз у шести жителів Миколаєва, госпіталізованих після відвідання бістро «Маріо».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, станом на 30 липня, у Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебувають на лікуванні сім осіб, дві особи - на амбулаторному лікуванні. Медична допомога хворим надається в необхідному обсязі.

За результатами досліджень шести хворим встановлено остаточний діагноз «сальмонельоз», викликаний Salmonella enteritidis, групи D.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України повідомила про попередні результати розслідування спалаху гострої кишкової інфекції у Миколаєві. Встановлено, що хворі харчувалися у кафе-бістро «Маріо», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 7.

Санітарно-епідеміологічне обстеження даної установи встановило порушення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, асортиментного переліку і технології приготування страв.

Згідно з повідомленням, власник підприємства - приватний підприємець - використовує у своїй діяльності спрощену систему оподаткування, тому згідно з чинним законодавством, об`єкт планово і позапланово Держсанепідслужбою не обстежувався, за отриманням експлуатаційного дозволу підприємець не звертався.

Документи, які засвідчують безпеку і якість харчових продуктів, і інші дозвільні документи були відсутні. Персонал бістро порушував вимоги п. 4.1 Державних санітарних правил 4.4.5.078-2001 «Мікробіологічні нормативи і методи контролю продукції громадського харчування при проведенні виробничого лабораторного контролю за якістю виготовленої продукції».

За встановлені порушення підприємця притягнуто до адміністративної відповідальності.

До адміністративного суду направлено позов про припинення функціонування кафе-бістро «Маріо».

З метою подальшого реагування матеріали підготовлені для прокуратури Центрального району м. Миколаєва. Питання перебуває на контролі Держсанепідслужби України.

Працівники Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області і Державної установи «Миколаївський обласний лабораторний центр» розробили план заходів щодо локалізації і ліквідації спалаху, а на підприємстві провели завершальну дезинфекцію.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 липня до Миколаївської обласної інфекційної лікарні почали надходити пацієнти з симптомами харчової токсикоінфекції. У тих, хто звернувся, спостерігалися болі в животі, блювота, діарея. У більшості була підвищена температура. Було госпіталізовано 10 осіб.

Під час складання епідеміологічного анамнезу усі хворі повідомили, що вони відвідували кафе «Маріо», розташоване в центрі Миколаєва, на вул. Московській.

26 липня до інфекційного відділення Миколаївської обласної лікарні з діагнозом «гострий гастроентероколіт» і «сальмонельоз» госпіталізовано сім осіб, які вживали продукти харчування в бістро “Маріо”.