У Києві з вікон багатоповерхівок випали понад 20 дітей

У Києві з початку року зареєстровано понад 20 фактів падіння малолітніх дітей з вікон багатоповерхових будинків.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві з посиланням на начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей Ларису Зуб.

За її словами, переважна більшість таких випадків стається внаслідок того, що в той момент діти знаходились без нагляду дорослих. Майже половина з них сталася через те, що вагу дитини не витримала москітна сітка, встановлена на вікні, додала Зуб.

Вона зазначила, що один з таких фатальних випадків мав місце в Дарницькому районі. Тоді з балкону квартири на 18-му поверсі випав 6-річний хлопчик. Він отримав смертельні травми. Дана подія сталася за відсутності вдома дорослих. Правоохоронці з`ясували, що мати загиблого залишила його без нагляду та пішла на ринок. За цим фактом міліцією розпочато кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Водночас начальник столичного відділу кримінальної міліції констатувала, що траплялись і випадки, коли навіть присутність дорослих вдома не запобігла травмуванню дітей.

Зокрема, за її словами, у Святошинському районі Києва 6-річний хлопчик випав з вікна квартири на третьому поверсі. Після перевірки міліціонери встановили, що дитина знаходилася вдома разом з батьком. Граючись у своїй кімнаті, хлопчик виліз на підвіконня та оперся на москітну сітку, яка не витримала натиску. В результаті цього він впав на землю, де вдарився головою об каналізаційний люк. З травмами хлопчик був доставлений до лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України - «Злісне невиконання обов’язків по догляду або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування».

У зв’язку з цим київські правоохоронці вкотре закликають батьків уважно стежити за своїми дітьми і навчати їх правилам безпеки.