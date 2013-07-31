На Луганщині повісився 12-річний підліток

У м. Свердловськ (Луганська область) повісився 12-річний підліток.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, 30 липня о 01.30 до Свердловського міськвідділу міліції звернулася з заявою місцева мешканка, яка повідомила, що 29 липня пішов з дому і не повернувся її 12-річний син.

Даний факт було занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ході проведення пошукових заходів вранці 30 липня труп підлітка, який покінчив життя самогубством через повішання, був виявлений на подвір’ї його будинку. Підліток перебував на обліку у психіатра. Проводиться перевірка.