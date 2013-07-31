На Харківщині завершено перший етап реформування медицини

На Харківщині завершено перший етап реформування медичної галузі.

Про це на засіданні Харківського регіонального Комітету з економічних реформ повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Шурма, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Він зазначив, що мета реформи – формування єдиного медичного простору, досягнення соціальної справедливості в питаннях медичного обслуговування жителів Харківщини та максимальне задоволення потреб громадян у медичній допомозі всіх рівнів – від первинної ланки до академічних науково-дослідних інститутів.

«У Харківській області було проведено перший етап реформування медичної галузі шляхом створення єдиного медичного простору на території сільських районів. За результатами цього 764 підрозділи первинної ланки передано на районний рівень управління та фінансування, що дозволило відновити єдину управлінську та фінансову вертикаль», – зауважив Шурма.

Розповідаючи про результати проведеної роботи, він зазначив, що нині в області функціонує 228 лікарських амбулаторій, у тому числі 200 – у сільській та 28 у міській місцевості, з них 220 – загальної практики-сімейної медицини. Питома вага охоплення населення області наданням медичної допомоги сімейними лікарями складає 50,8%, в районах області – 97,5%, у Харкові – 10,9%. Показник укомплектованості посад профільних лікарів протягом останніх років стабільний і становить по області – 72,9%, по районах – 70,0%, по Харкову – 97,3%.