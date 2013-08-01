На Хмельниччині за рік закрили 17 шкіл

09:20, 01 серпня 2013
Новини регіонів
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Наслідки демографічної кризи

У Хмельницькій області за останній рік закрилися або призупинили діяльність 17 загальноосвітніх навчальних закладів.

 
Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА Віктор Очеретянко.
 
«Зокрема, 12 шкіл закрито за рішеннями сільських громад, а ще 5 – призупинено через відсутність учнівського контингенту», - сказав він.
 
За його словами, школярі цих шкіл підвозитимуться автобусами до найближчих базових навчальних закладів.
 
Очеретянко зауважив, що в області на закінчення навчального року нараховувалося 292 малокомплектні школи. Він додав, що бюджетне навантаження на одного учня малокомплектної школи у три рази перевищує затверджені нормативи і становить понад 20 тис грн на рік.
 
Довідка УНІАН. Станом на 31 липня у Хмельницькій області функціонує 836 загальноосвітніх навчальних закладів.
 
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