Миколаївщина: на полі підприємця виявиди 2 га конопель

Співробітники Новобузького райвідділу міліції в Миколаївській області спільно з представниками управління Служби безпеки України на полі площею близько 70 га, що засіяне соняшником, виявили близько 2 га дикорослих конопель.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС у Миколаївській області, поле належить одному з жителів району, приватному підприємцю.

За словами 62-річного чоловіка, він і не підозрював, що на його землі, окрім сільськогосподарської культури, ростуть ще якісь рослини.

Правоохоронці почали вилучення конопель. Вчора, 30 липня, до Науково-дослідного криміналістичного центру УМВС України в Миколаївській області було направлено 9 тисяч кущів. За попередніми даними, загальна кількість може становити близько 20 тисяч кущів. Остаточна кількість рослин конопель, які росли на полі, буде відома після повного огляду місцевості.

Слідчим відділом Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.310 КК України (посів або вирощування снодійного маку або конопель), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.