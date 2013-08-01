Івано-Франківщина: блискавка влучила в 43-річного чоловіка

11:10, 01 серпня 2013
Новини регіонів
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Стан - задовільний

В Івано-Франківській області блискавка влучила в чоловіка.

 
Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області вчора, 31 липня у Снятинську центральну районну лікарню госпіталізований 43-річний місцевий житель з діагнозом «ураження блискавкою». Сам потерпілий перебуває у травматологічному відділенні в задовільному стані.
 
Це перший нинішнього року зафіксований на Прикарпатті випадок ураження блискавкою людини.
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