Івано-Франківщина: блискавка влучила в 43-річного чоловіка

В Івано-Франківській області блискавка влучила в чоловіка.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області вчора, 31 липня у Снятинську центральну районну лікарню госпіталізований 43-річний місцевий житель з діагнозом «ураження блискавкою». Сам потерпілий перебуває у травматологічному відділенні в задовільному стані.

Це перший нинішнього року зафіксований на Прикарпатті випадок ураження блискавкою людини.