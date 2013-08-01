6-річний хлопчик, який захлинувся водою, помер у "швидкій"

6-річний хлопчик помер дорогою до лікарні після того, як захлинувся під час купання в річці в Заводському районі Миколаєва.

Про це УНІАН повідомили у групі зв`язків із громадськістю Миколаївського міського управління міліції.

З`ясувалося, що батько разом зі своїми трьома дітьми віком 4-7 років відпочивав на березі ріки в Заводському районі Миколаєва.

Діти пішли купатися, 6-річний хлопчик заплив дуже далеко і почав тонути.

"Батько, який в цей час також перебував у воді, побачив, як відпочивальники витягнули дитину, яка була вже без свідомості. Громадяни надали хлопчикові першу медичну допомогу, дитина опритомніла. Сівши в автомобіль, батько повіз дитину до лікарні, але дорогою хлопчик помер", - повідомляють в міліції.

Увечері в середу, 31 липня, з приймального відділення дитячої лікарні № 2 м. Миколаєва до міліції надійшов сигнал про те, що в лікарню доставлено тіло малолітнього хлопчика, який потонув під час купання в річці.

Проводиться перевірка і вирішується питання про кваліфікацію цієї події.