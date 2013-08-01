Донеччина: майор міліції продавав наркотики

У Донецькій області майора міліції засуджено до 7,5 року позбавлення волі за продаж наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Горловки, Центрально-міський районний суд Горловки у липні визначив для майора міліції, який продавав наркотичні засоби, покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах.

Встановлено, що, перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого Мар’їнського райвідділу міліції, протягом року майор продавав особливо небезпечні наркотики у великих розмірах у Горлівці. Після чергової операції майора на виїзді з Горловки з грошима і наркотичною сировиною затримали співробітники спецпідрозділу.

Як уточнила старший прокурор прокуратури Горловки Ганна Ткач, районним судом колишній міліціонер визнаний винним за ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів), ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка прекурсорів) Кримінального кодексу України.