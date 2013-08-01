Житомирщина: 10 дітей потрапили до лікарні через серозний менінгіт

На Житомирщині 30 липня 10 дітей потрапили до Малинської центральної районної лікарні через вірусний менінгіт.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби у Житомирській області, наразі у Малинському районі відмічається підвищений рівень захворюваності серозними менінгітами. Серед жителів 3-х сіл та різних мікрорайонів міста Малина реєструються випадки з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або підозри на серозний менінгіт. У одного дорослого хворого лабораторно підтверджено вірусну етіологію захворювання.

На разі в інфекційному відділення Малинської ЦРЛ знаходиться 10 дітей з діагнозом «серозний менінгіт», перебіг захворювання - середнього ступеню важкості.

Встановлено, що всі захворілі за межі країни не виїжджали та ведуть активний спосіб життя. Вони відпочивали на природі та купалися у місцях, непристосованих спеціально для купання. Всі випадки не пов’язані між собою.

Аби стабілізувати ситуацію, спеціалісти проводять зараз у Малинському районі комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.

Ймовірним збудником, що викликав захворювання, є так званий вірус "лихоманки Західного Нілу" та ентеровіруси.

В СЕС закликали жителів області використовувати тільки кип`ячену або бутильовану воду, ретельне мити перед вживанням фрукти та овочі, купатися виключно на офіційно відкритих пляжах, тощо.

Як відомо, наприкінці липня СЕС офіційно закрила два пляжі у Житомирі через перевищення у воді річки Тетерів нормативів вмісту кишкової палички. Пляжі й досі закриті, однак люди у річці активно купаються.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області, з початку липня цього року у різних районах та населених пунктах Львівської області зареєстровано 42 хворих (у тому числі, троє дітей віком п`ять, шість та вісім років, а також 17 підлітків віком від 15 до 17 років) з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або з підозрою на серозний менінгіт.