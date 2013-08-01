4-річний хлопчик зник на березі Десни

На Чернігівщині другу добу шукають 4-річного хлопчика, який зник на березі Десни.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС в області.

Як зазначили в управлінні, 31 липня неподалік с. Хибалівка Куликівського району на березі Десни відпочивала родина, і, доки дорослі були зайняті своїми справами, залишена без нагляду дитина гуляла схилом і, скоріш за все, випадково впала у воду та потонула.

Неподалік від місця, де зупинилися родина, крутий схил, а у воді під берегом підводна яма глибиною більше 2-х метрів. Близько 15-ї години батьки занепокоїлися відсутністю хлопчика та почали його пошуки.

Для проведення пошукових робіт залучено 8 співробітників професійного пожежно-рятувального посту управління ДСНС та 6 працівників міліції.

1 серпня рятувальники, правоохоронці та водолази продовжують пошуки дитини.